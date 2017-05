Bloementapijt in Manchester zwelt aan

Door: Kurt Wertelaers

25/05/17 - 16u32

Vier dagen na de vreselijke aanslag zwelt het bloementapijt alleen maar aan. Mensen uit Manchester en daarbuiten komen steun betuigen. © Benoit Defreine.

aanslag manchester Floristen rond het St. Ann's Square in Manchester werken de klok rond. Lange rijen mensen wachten geduldig om een boeket te kopen. Rond het standbeeld van Richard Cobden ligt een bloementapijt.

Vier dagen na de vreselijke aanslag zwelt het bloementapijt alleen maar aan. Mensen uit Manchester en daarbuiten komen steun betuigen.



Luisterend oor

Het St. Ann's Square -normaal gezien een leuke plek voor evenementen, muziek en marktjes- is voor velen een plek geworden om stil te staan bij de tragische gebeurtenissen. Een handvol geestelijken wandelt tussen de tristesse. Aanspreekbaar voor zij die het even moeilijk hebben. "Een luisterend oor is voor velen al voldoende", klinkt het.



Manchester is vandaag een stad met twee gezichten. Hier, op het plein, is de droefheid voelbaar. De angst ook. Er sijpelen berichten binnen. Over terreurdreigingen. Over verdachte pakketjes die gevonden worden in het Manchester Arndale shoppingcenter. Over hoe koopjesjagers geëvacueerd worden op dé plek waar ook terrorist Salman Abedi drie dagen voor de aanslag de rugzak kocht waarin hij de bom verstopte.

De angst voor een nieuwe aanslag is aanwezig. Overal. In Hulme, een voorstadje van Manchester, werden gisterochtend straten afgesloten na de vondst van een verdacht pakketje. Vals alarm, gelukkig. Maar opnieuw alarm. De schrik blijft. En de politie is massaal aanwezig. Belangrijke overheidsgebouwen, pleinen en monumenten worden extra bewaakt.