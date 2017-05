Britse regering woedend over lekken, politie Manchester geeft geen info meer aan VS

SPS

De Britse regering is woedend over het uitlekken van informatie uit het onderzoek naar de terreuraanslag in Manchester via Amerikaanse media. De autoriteiten vermoeden dat de informatie die op grond van lang bestaande afspraken wordt gedeeld, via Amerikaanse inlichtingendiensten haar weg vindt naar de media, aldus Sky News en The Guardian. Volgens de BBC stopt de politie van Manchester met het doorspelen van informatie aan de VS na de lekken.

Premier Theresa May is volgens The Guardian van plan de kwestie bij de Amerikaanse president Donald Trump aan te kaarten wanneer ze hem vandaag tijdens de NAVO-top in Brussel spreekt. Het lekken kan het onderzoek, dat al geleid heeft tot acht arrestaties in Groot-Brittannië en twee in Libië, bemoeilijken.



Britse functionarissen reageerden onthutst toen de New York Times gisteren forensische foto's van de gebruikte bom publiceerde. Eerder was al de naam van de vermoedelijke dader, Salman Abedi, in Amerika uitgelekt voordat die in Engeland bekend werd gemaakt. Lees ook Gelekte foto's tonen bom die in Manchester gebruikt werd

