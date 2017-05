Opa eert kleindochter (14) die omkwam bij de aanslag in Manchester: "Ze was onze rots"

Door: redactie

25/05/17 - 06u59 Bron: The Guardian, Twitter

De 14-jarige Sorrell was samen met haar mama en oma bij het concert aanwezig. Zij liggen nog in het ziekenhuis. © Twitter.

Een van de slachtoffers van de aanslag in Manchester maandagavond is het 14-jarige meisje Sorrell Leczkowski uit Leeds. Samen met haar moeder Samantha en haar oma Pauline was ze aanwezig bij het concert van Ariana Grande, toen na afloop de bom afging.

Sorrell overleed ter plekke, haar mama en oma liggen allebei nog in het ziekenhuis, oma Pauline op de afdeling intensieve zorg. Mama Samantha is aan het herstellen van een operatie en "probeert het vreselijke nieuws van het verlies van haar dochter te verwerken", laat de familie in een verklaring weten.



Opa Michael Healy eerde zijn kleindochter in de Britse media. "Ons hart is gebroken. Sorrell was maar veertien jaar, maar ze was onze rots. Ze hield ons allemaal op de grond. Ze was zo'n slimme, getalenteerde meid, er was niets dat ze niet kon doen..."