Politie Manchester voert gecontroleerde ontploffing uit, gearresteerde vrouw weer vrijgelaten

25/05/17 - 06u30 Bron: Belga, The Guardian, SkyNews

Kinderen brengen bloemen naar St. Anns Square in Manchester. © getty.

De politie van Manchester heeft afgelopen nacht een gecontroleerde ontploffing uitgevoerd tijdens een huiszoeking in het zuiden van de stad. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de aanslag van maandagavond in de Manchester Arena. De vrouw die eerder in de nacht werd opgepakt, werd intussen weer vrijgelaten. Er zitten nu nog zes mannen vast.