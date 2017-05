Intussen al zeven mensen opgepakt in terreuronderzoek Manchester

Bewerkt door: MVDB, ADN

24/05/17

Aanslag Manchester De Britse autoriteiten hebben nog twee personen gearresteerd vanwege de zelfmoordaanslag in Manchester. "Een vrouw is opgepakt op een adres in Blackley, Manchester in verband met het onderzoek", meldt de politie in een verklaring. In een andere verklaring wordt melding gemaakt van de arrestatie van een man op een adres in Nuneaton, Warwickshire.

De politie deed woensdag invallen. "Deze huiszoekingen houden verband met de gruwelijke aanslag op Manchester Arena", aldus de politie. Het is nog onduidelijk waar de vrouw en de man precies van worden verdacht.

Jacht op netwerk De Britse autoriteiten maken twee dagen na de bloedige zelfmoordaanslag in Manchester nog steeds jacht op mogelijke betrokkenen. Inmiddels zijn meerdere verdachten opgepakt in Groot-Brittannië en Libië.



Aanslagpleger Salman Abedi kwam zelf om het leven bij de Manchester Arena, maar de autoriteiten vrezen dat er nog handlangers vrij rond lopen. Zij zouden opnieuw kunnen toeslaan. De terreurdreiging in het land werd daarom dinsdagavond al opgeschaald naar het hoogste niveau.



Een bron zei tegen persbureau Reuters dat de maker van het door Abedi gebruikte explosief mogelijk nog op vrije voeten is. Hij wees erop dat het in elkaar zetten van een dergelijke bom gespecialiseerd werk is.