Gelekte foto's tonen bom die in Manchester gebruikt werd

24/05/17 - 20u24 Bron: New York Times - The Telegraph

A detonator, shrapnel and a battery: The Times got access to photos of materials found at the Manchester bombing https://t.co/92p2LDRpga

Op foto's die op de website van de New York Times zijn geplaatst, zijn overblijfselen te zien van de bom die gebruikt werd bij de aanslag op de Manchester Arena.

Zelfmoordterrorist Salman Abedi gebruikte een blauwe rugzak van het Britse merk Karrimor voor zijn terreurdaad. Hij liet de bom ontploffen met een koperen ontsteker die hij in zijn linkerhand vasthield. De ontsteker is duidelijk waarneembaar op de uitgelekte foto's.



De politie trof ook resten van de metalen behuizing van het explosief aan. Een batterij van 12 volt was verbonden aan een klein geleidingscircuit. De bomresten versterken de theorie van de speurders dat Abedi deel uitmaakte van een groter terreurnetwerk.



Hoe de New York Times de foto's in handen heeft gekregen, is niet duidelijk. De Britse inlichtingendiensten moeten de beelden eerder hebben gedeeld met Amerikaanse collega's.



Deskundigen sluiten niet uit dat de technische behuizing het mogelijk maakte om de bom van op afstand tot ontploffing te brengen. Dit zou een medeplichtige in staat stellen om het explosief te laten afgaan, indien de zelfmoordterrorist faalde in zijn opzet.