Politie heeft alle dodelijke slachtoffers bomaanslag Manchester geïdentificeerd

KVDS

24/05/17 - 16u15 Bron: Belga, HLN

Saffie Rose Roussos (groot beeld en dan in wijzerzin van rechtsboven naar linksbeneden), Angelika en Marcin Klis, Alison Howe en Lisa Lees, Kelly Brewster, John Atkinson, Martyn Hett, Olivia Campbell, Georgina Callander en Nell Jones. © rv.

De politie van Manchester heeft alle 22 dodelijke slachtoffers van de aanslag van maandagavond geïdentificeerd. De nabestaanden zijn op de hoogte gebracht en worden door vaklui bijgestaan, meldt de politie.

Enkele namen van dodelijke slachtoffers raakten wel al bekend. Saffie Rose Roussos (8) is voorlopig de jongste. Ze was op het concert van Ariana Grande met haar moeder en zus, die in het ziekenhuis liggen. Ook Nell Jones was nog maar 14 jaar. De middelbareschoolleerlinge kwam op krukken naar het concert omdat ze een verwoning had opgelopen aan haar ligamenten.



Ook studente Georgina Callander (16) en John Atkinson (28) overleefden de aanslag niet. Net als een Pools koppel dat aan de ingang van het gebouw op zijn kinderen stond te wachten. Angelika (40) en Marcin (42) Klis namen samen nog een selfie in het stadscentrum vlak voor ze naar de concertzaal gingen. Hun dochters bleven ongedeerd.



Kinderen

Ook Kelly Brewster (32) kwam om bij de aanslag, net als de mama's Alison Howe (45) en Lisa Lees (47). Ook zij lieten het leven toen ze hun kinderen kwamen ophalen.



Vanmorgen raakte ook bekend dat Olivia Campbell (15) het niet heeft gehaald. Ze was samen met haar goede vriend Adam Lawler naar het optreden getrokken. Adam had voor zijn verjaardag twee tickets voor het concert van Ariana Grande gekregen en wou Olivia meenemen omdat ze beiden hun passie voor muziek delen. Lawler ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.



Ook Martyn Hett (29) haalde het niet. Dat heeft zijn partner Russell Hayward gemeld. De man werd onder meer bekend door zijn deelname aan 'Come dine with me'. Ook zijn broer Dan Hett bevestigde intussen dat ze gisteravond slecht nieuws kregen.