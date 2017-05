Fortuin ingezameld voor dakloze die stervende vrouw in zijn armen hield

Bewerkt door: LB

24/05/17 - 09u46 Bron: Mirror, Independent

De dakloze Chris Parker (33) stond te bedelen voor de foyer toen de bom ontplofte. Hij aarzelde niet en rende naar binnen om de slachtoffers te helpen. © GoFundMe.

Hij stond te bedelen op de stoep voor de foyer van de Manchester Arena toen de zelfmoordterrorist zijn springtuig liet ontploffen. De dakloze Chris Parker (33) aarzelde niet en schoot de slachtoffers ter hulp. Hij hielp een meisje dat beide benen verloor. Voor een oudere dame kon hij niets meer doen dan haar in zijn armen houden. En daar wordt hij nu voor beloond.

Ik denk dat ze in de zestig was. Ze zei dat ze daar met haar familie was. Ik hield haar in mijn armen, zo is ze gestorven. Ik kan mijn tranen maar niet bedwingen Chris Parker

"Ze stierf in mijn omhelzing", getuigt de man die sinds de aanslag zijn tranen maar niet kan bedwingen. Mensen die werden geraakt door zijn heldenmoed, schonken samen al ruim 27.000 euro via GoFundMe. Zijn moeder, die hij al jarenlang niet meer zag, zoekt nu weer contact met hem.



"De mensen kwamen naar buiten, ze zagen er gelukkig uit. Maar toen hoorde ik een luide knal en in een fractie van een seconde zag ik een witte lichtflits. Dan was er rook en hoorde ik mensen schreeuwen", verklaart Parker. Hij werd omvergeblazen door de explosie, maar krabbelde overeind en rende naar de gewonden.



"In plaats van weg te rennen, zei mijn instinct me dat ik moest terugkeren en proberen helpen. Overal lagen mensen op de grond".



"Ik zag een meisje... Ze had geen benen meer. Ik wikkelde haar in één van de T-shirts die daar werden verkocht en vroeg 'waar zijn je mama en papa?' Ze zei: 'Mijn papa is op zijn werk, mijn mama is nog boven'". Parker vermoedt dat de moeder aan haar verwondingen is bezweken.



Vervolgens richtte hij zijn aandacht op een oudere vrouw met zware verwondingen aan haar hoofd en been. "Ik denk dat ze in de zestig was. Ze zei dat ze daar met haar familie was. Ik hield haar in mijn armen, zo is ze gestorven. Ik kan mijn tranen maar niet bedwingen". (lees verder onder de video)