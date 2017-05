"Moeder Ariana Grande loodste kinderen backstage"

Door: redactie

De moeder van Ariana Grande heeft gisteravond na de aanslag bij het concert van haar dochter in Manchester een groep tieners in veiligheid gebracht door ze mee backstage te nemen. Dat zeggen ooggetuigen tegen TMZ.

Joan Grande had de show vanaf de eerste rij beleefd en zat nog steeds op haar stoel toen de bom afging. Toen er daarna paniek uitbrak heeft ze de kinderen die bij haar in de buurt zaten meegenomen. Ze mochten pas weg toen het veilig genoeg was om de concertzaal te verlaten.



Vandaag heeft Joan samen met haar dochter het vliegtuig gepakt naar Florida. In hun thuisstad Boca Raton werden ze opgewacht door familie en Ariana's vriend Mac Miller.