"Moeder weet nog niet dat Saffie overleden is omdat ze zelf in kritieke toestand in ziekenhuis ligt"

Saffie Rose Roussos is met haar acht jaar het jongste slachtoffer van de terreuraanslag in Manchester. Haar moeder weet echter nog niet dat ze omgekomen is omdat ze zelf in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Dat zegt haar buurman Salman Patel. "Ik bid voor de hele familie, dit is hartverscheurend", klinkt het in de 'Daily Mail'.