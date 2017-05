'Engel van Manchester' (48) wordt al hele dag bedolven onder telefoons, maar dat blijkt niet terecht

KVDS

"Geef haar een kop thee, een knuffel en het ridderschap. Deze vrouw is niets minder dan een held." Het is maar een van de vele reacties waaronder Paula Robinson (48) werd bedolven op sociale media, nadat ze gisteravond in Manchester haar telefoonnummer postte op sociale media met de boodschap dat ze een vijftigtal kinderen in veiligheid had gebracht in de Holliday Inn. Ze werd daarop overstelpt met oproepen en berichtjes van ongeruste ouders die hun kinderen zochten. Maar het verhaal blijkt niet helemaal te kloppen.

Tientallen tieners stroomden naar buiten en twee van hen trokken haar aandacht. "Ze riepen: 'waar is mijn papa?' We grepen hen beet en zeiden dat hun vader hen daar niet zou vinden. En terwijl we hen wegleidden, riep ik: 'Iedereen, ga naar de Holliday Inn!'"



Daarna zette ze een bericht online dat ze heel wat kinderen naar het hotel had geloodst. Maar dat klonk enigszins anders. "Als je kinderen mist, ik heb kinderen bij me", schreef ze. "Een vijftigtal. Ze wachten op hun ouders om hen op te pikken in de Holiday Inn. Ze zijn veilig, we blijven bij hen."