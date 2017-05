Man (23) opgepakt na aanslag Manchester

SPS

De Britse politie heeft een 23-jarige man opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij de aanslag in Manchester. De man werd in het zuiden van de stad gearresteerd.

Door de terroristische aanslag kort na een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande kwamen 22 mensen om het leven, veelal jonge kinderen en tieners. 59 anderen raakten gewond.



De aanslagpleger, die een explosief liet afgaan, kwam door de explosie om het leven. Het onderzoek van de autoriteiten richt zich op de vraag of de dader alleen handelde. In het kader daarvan werd de man in Zuid-Manchester opgepakt. Het is niet bekend wat de relatie is tussen beide mannen.



