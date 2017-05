IS eist zelfmoordaanslag Manchester op: "Wat volgt zal nog erger zijn"

Door: redactie

23/05/17 - 13u54 Bron: AFP

© Kos.

Terreurgroep Islamitische Staat heeft de zelfmoordaanslag bij de Manchester Arena in het Britse Manchester opgeëist. Dat deed de terroristische organisatie via zijn officiële perskanaal Amaq, zo meldt persagentschap AFP.

"Met de steun van Allas is een soldaat van het Kalifaat er in geslaagd een explosief tot ontploffing te brengen op een plek waar kruisvaarders zich verzamelden in het Britse Manchester", klinkt het. "Dit is een reactie op de wandaden die zij plegen in moslimlanden. De bom ontplofte in de concertzaal, een schaamteloze plek. Dertig kruisvaarders zijn daarbij omgekomen, zeventig anderen gewond (in realiteit gaat het om 22 doden en 59 gewonden; nvdr). En wat volgt, zal nog erger zijn voor de aanbidders van het kruis en hun bondgenoten."



Opvallend: in de Arabische versie van de IS-opeising is er sprake van een 'geheime eenheid' en niet over een soldaat. Dat wekt de schijn dat er medeplichtigen zijn.



Een terrorist liet bij een uitgang van de concertzaal een explosief afgaan. De man kwam bij de explosie zelf ook om het leven. Maar vandaag pakte de Britse politie een 23-jarige man op die mogelijk ook betrokken is bij de aandslag.



Het concert van Ariana Grande was onderdeel van de derde tournee van de Amerikaanse zangeres. Onder de slachtoffers zijn veel jonge kinderen en tieners die het concert van het Amerikaanse popidool hadden bijgewoond.