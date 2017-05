May: "Afschuwelijke terroristische aanval"

Door: redactie

23/05/17 - 04u28

© getty.

De Britse premier Theresa May heeft de gebeurtenissen van gisterenavond aan de Manchester Arena in Manchester een "afschuwelijke terroristische aanval" genoemd. Na het concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande vond aan de arena een explosie plaats, waarbij al zeker 19 mensen omkwamen en een vijftigtal gewonden vielen.

"We proberen alle details te verzamelen over wat door de politie wordt behandeld als een afschuwelijke terroristische aanval. Al onze gedachten gaan naar de slachtoffers en de families van de getroffenen", zei May in een verklaring. May kreeg op Twitter wel al meteen veel kritiek te verduren vanwege haar late reactie, pas enkele uren na de vermoedelijke aanslag.



De vermoedelijke aanslag komt ruim twee weken voor de Britse parlementsverkiezingen. De Britten kiezen op donderdag 8 juni een nieuw parlement (House of Commons). Premier May had de verkiezingen uitgeschreven omdat ze meer steun wil in de brexitonderhandelingen met de Europese Unie. Door de vermoedelijke aanslag worden de verkiezingscampagnes echter opgeschort.



"Dappere hulpdiensten"

Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, prees de hulpdiensten voor hun reactie. ""Mijn hart gaat uit naar gezinnen die geliefden hebben verloren, mijn bewondering voor onze dappere hulpdiensten", aldus de burgervader op Twitter. "Een verschrikkelijke nacht voor onze geweldige stad", besloot hij.



Om halfdrie deze nacht liet de politie van Manchester weten dat de hulpdiensten nog steeds aan het werk waren aan de arena, en dat het publiek de omgeving nog steeds moet vermijden.