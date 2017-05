Alles wat we nu weten over de explosie bij het concert van Ariana Grande

Door: redactie

Bij een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande in de Manchester Arena zijn gisterenavond 19 doden en zeker vijftig gewonden gevallen na een of twee explosies. De politie gaat uit van een terroristische aanslag. Dit is wat we nu weten.

Suspected Explosions Occurred Moments After @ArianaGrande Finished Performing At The Manchester Arenapic.twitter.com/WxmwwHFjpb — Boo (@P4tR10tBoo) Net na het concert van Ariana Grande werd een explosie gehoord. Eerst werd gemeld dat die in de zaal zelf plaatsvond, maar achteraf meldde de Britse politie dat de ontploffing in een openbare ruimte rond de Manchester Arena plaatsvonden. Sommige bronnen hebben het over twee explosies, maar daarover is nog geen duidelijkheid.



Getuigen meldden dat de vermoedelijke aanslag tijdens of net na het laatste nummer van het concert gebeurde. "Overal lagen lichamen, mensen zaten onder het bloed", klinkt het in getuigenissen. Op beelden is te zien hoe mensen in paniek de zaal proberen te verlaten.



Doden en gewonden

Er zijn zeker 19 doden gevallen, melden de autoriteiten, maar het is mogelijk dat dat aantal nog verder toeneemt. Ook zijn er zeker 50 gewonden gevallen. Over hun toestand is nog niks bekend.



Alle gewonden worden naar zes ziekenhuizen in de regio gebracht, en de ambulancedienst meldde vanochtend vroeg dat er zeker 59 gewonden vervoerd werden. De politie roept via Twitter op dat mensen uit de buurt van de arena moeten blijven en de hulpdiensten hun werk moeten laten doen. De Die laatste hebben het zo druk dat ze vragen om enkel het noodnummer te bellen als er sprake is van levensgevaar.



Video shows people running inside Manchester's Victoria Station after blast reported following Ariana Grande concert https://t.co/oyrooThOrR pic.twitter.com/o5A9Jnr6ER — ABC News (@ABC) © getty. Zelfmoordaanslag?

Wat de explosie precies heeft veroorzaakt is onduidelijk. De Amerikaanse media gaan uit van een zelfmoordaanslag, anderen spreken dan weer van achtergelaten bommen. Onder meer de New York Times meldt dat het om een zelfmoordterrorist met een nagelbom ging, die gemaakt is om zoveel mogelijk schade aan te richten en slachtoffers te maken. Dat werd echter niet bevestigd door de instanties.



De politie heeft wel laten weten uit te gaan van een 'terroristisch incident' en onderzoekt de zaak ook vanuit dat standpunt. De verantwoordelijkheid voor de vermoedelijke aanslag is nog niet opgeëist. De propagandakanalen van Islamitische Staat vieren de explosie wel en noemen het "wraak voor de Britse luchtaanvallen".



Enkele uren na de explosie is een tweede 'verdacht object' tot ontploffing gebracht. Het bleek later om een hoopje achtergelaten kleren te gaan.



Gebroken zangeres

De Manchester Arena, die vlak buiten het centrum van Manchester ligt, biedt plaats aan 23.000 mensen, maar het is niet bekend hoeveel mensen bij het optreden van de zangeres aanwezig waren. Grande is vooral populair bij tienermeisjes.



Ariana Grande zelf, liet later via Twitter weten dat ze ongedeerd is, maar 'gebroken' door de aanslag. "Gebroken. Ik vind het zo zo erg. Ik heb hier geen woorden voor", tweette ze. Haar management liet weten dat het meisje "hysterisch" was na het concert en dat het hele team "rouwt om de kinderen en geliefden die door deze laffe daad zijn weggenomen." De popster heeft haar wereldtour voorlopig stopgezet.





Vermiste kinderen

Heel wat ouders waren na de explosie in paniek op zoek naar hun kinderen, die ze in de paniek na de vermoedelijke aanslag kwijtraakten in de massa. Via de hashtag #MissingInManchester en #ManchesterMissing proberen mensen hun dierbaren terug te vinden.



Heel wat inwoners stelden ook in huizen open voor gestrande concertgangers. Onder meer de plaatselijke Holiday Inn ving meer dan vijftig verloren gelopen kinderen op. Facebook heeft ook de Safety Check aangezet, waar gebruikers hun vrienden kunnen doorgeven dat ze veilig zijn. © reuters.