23/05/17 - 02u18

video Bij de Manchester Arena in het Britse Manchester is gisterenavond een explosie gehoord aan het einde van een concert van Ariana Grande. De officiële dodentol staat momenteel op 19 slachtoffers. Ook zijn er zeker 59 gewonden gewonden gevallen. Dit is alles wat we voorlopig weten.