3 doden en 16 gewonden bij ongeval tussen twee bussen in New York

kv

18/09/17 - 16u24 Bron: Belga

© ap.

Bij een ongeval tussen twee bussen in New York zijn vandaag drie doden gevallen en zestien mensen gewond geraakt. Een lijnbus en een reizigersbus knalden vanmorgen op een kruispunt in Queens op elkaar, waarbij een van de voertuigen tegen een gebouw belandde. De chauffeur van de reizigersbus en een ander slachtoffer bezweken aan hun verwondingen in het ziekenhuis, een voetganger die onder een van de bussen terechtkwam, stierf ter plekke. Vijf gewonden bevinden zich nog in levensgevaar.