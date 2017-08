New York krijgt nachtburgemeester in navolging van Amsterdam, Londen en Parijs

Door: redactie

In New York moet een nachtburgemeester voortaan voor een betere samenwerking zorgen tussen de stedelijke overheid en uitbaters van clubs, bars en cafés. Met de goedgekeurde wet heeft burgemeester Bill de Blasio nu twee maanden de tijd om de nieuwe "Director of Nightlife" te benoemen. Samen met een twaalfkoppige raad moet die helpen om de wetgeving rond de club scène te verbeteren, geschillen te beslechten en te bemiddelen tussen uitbaters en omwonenden.

De idee van de nachtburgemeester is afkomstig uit Amsterdam, waar de functie sinds 2012 bestaat. Ook in Parijs is er een "Conseil de la Nuit" en een in Londen een "Night Czar", die als referentiepunt tussen politiek en club scène ageren. In Berlijn werd een dergelijk voorstel afgelopen zomer bestudeerd.



"Ik geloof er echt in dat deze wet onze stad weer de nodige ademruimte zal geven. Het nachtleven vertegenwoordigt een zakencijfer van 10 miljard dollar in NYC en vormt een belangrijk deel van ons economisch, sociaal en cultureel weefsel", zei het New Yorkse raadslid Rafael Espinal in The Brooklyn Eagle. "Wij staan bekend als de stad die nooit slaapt en we moeten al het mogelijke doen om dat te ondersteunen".