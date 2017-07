Schets getekend door Trump verkocht voor bijna 30.000 dollar

Bewerkt door: AJA

De schets die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gemaakt tijdens een liefdadigheidsevenement is verkocht. De hoogte bieder gaf er bijna 30.000 dollar voor (ongeveer een 24.900 euro).

De tekening laat de skyline van Manhattan, New York zien. Trump tekende enkele appartementsgebouwen en plaatste in het midden zijn eigen Trump Tower. Opmerkelijk is dat Trump de schets maakte met een gouden pen.



Het minimumbedrag voor het 'kunstwerk' van Trump was 9.000 dollar. Zo stond te lezen op de website van het veiligshuis Nate D. Sanders Auctions. In totaal waren er elf biedingen, de anonieme hoogste bieder kocht de schets uiteindelijk voor 29.184 dollar.