Nieuwe FBI-baas zweert strikt onafhankelijk te blijven

Christopher Wray heeft zich zonder kleerscheuren als nieuwe baas van de FBI gepresenteerd in de Senaat. Op de confirmatiezitting schuwde hij de gevleugelde woorden niet. Zo bezwoer hij dat hij zal werken in naam van een "onpartijdige justitie". "Ik zal nooit toelaten dat het werk van de FBI beïnvloed wordt door iets anders dan de feiten, het recht en de zoektocht naar een onpartijdige justitie", trapte Wray een verbale open deur in. "De FBI moet (weer) een bron van fierheid zijn voor de Amerikanen."

Wray is een oud-procureur die nog gewerkt heeft in de regering van George W. Bush. Van 2003 tot 2005 was hij op het ministerie van Justitie verantwoordelijk voor de strafrechtelijke sectie, die toezicht moest houden op onder andere de FBI.



Trump nomineerde Wray begin vorige maand, nadat hij Comey op 9 mei de laan had uitgestuurd. Comey hield toezicht op het onderzoek naar mogelijke Russische beïnvloeding van de verkiezingscampagne. "Van een heksenjacht is geen sprake", maakte hij over dat thema duidelijk, een verwijzing naar een uitlating in die trant van de Amerikaanse president.



"Je kunt deze functie maar op op één juiste manier vervullen en dat is met strikte onafhankelijkheid. Volgens het boekje, door het eerlijk te spelen, trouw aan de constitutie en onze wetten", aldus Wray, die beloofde het huidige onderzoek "voluit" te zullen "steunen". "Dat moet gebeuren zonder angst en zeker zonder rekening te houden met welke politieke belangen dan ook."