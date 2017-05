Schokkende beelden: camera's tonen moment waarop bestuurder met hoge snelheid inrijdt op menigte

SVM

19/05/17 - 10u49 Bron: New York Daily News

© Kos.

© photo news.

Bewakingscamera's hebben geregistreerd hoe een bestuurder gisteren bewust inreed op de menigte in New York. Op de beelden is te zien dat Richard Rojas op Times Square plots een bocht van 180 graden maakt en vervolgens met hoge snelheid mensen omverrijdt. Een 18-jarig meisje is daarbij om het leven gekomen, 22 anderen raakten gewond. Vier van hen verkeren nog in kritieke toestand.



Vermoed wordt dat Rojas onder invloed was van synthetische cannabis. Tegen agenten zou hij verklaard hebben dat donderdag "zijn laatste dag op aarde was". Hij zou stemmen gehoord hebben en hoopte dat agenten hem doodschoten. "Ik wilde ze allemaal doden", klonk het.



Na de feiten probeerde Rojas nog te vluchten. Volgens een veiligheidsbron bij CNN heeft hij ook nog verklaard dat "God hem dit laten doen heeft". De man werd in het verleden al eens twee keer gearresteerd wegens dronkenschap achter het stuur.



Volgens een vriend was de man niet meer dezelfde nadat hij was teruggekeerd uit het leger. Rojas was marinier tussen 2011 en 2015 en na zijn terugkeer greep hij vaak naar de fles.