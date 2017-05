"Ik wou ze vermoorden": dader Times Square wou doodgeschoten worden door politie

avh

Richard Rojas, een 26-jarige ex-marinier, reed vandaag tientallen voetgangers aan op Times Square. Een 18-jarige toeriste kwam daarbij om het leven. Volgens bronnen bij de politie wou de man doodgeschoten worden door de politie. Dat bericht de New York Post.

"Jullie moesten me doodschieten. Ik wou ze vermoorden", zou Rojas geroepen hebben bij zijn arrestatie. De man zou niet onder invloed van alcohol zijn geweest. Speurders gaan nu na of hij andere drugs in zijn bloed had.



Volgens een vriend was de man niet meer dezelfde nadat hij was teruggekeerd uit het leger. Rojas was marinier tussen 2011 en 2015 en na zijn terugkeer greep hij vaak naar de fles. Hij werd al twee keer gearresteerd voor dronken rijden.