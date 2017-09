Illegale handel in Europa: een op de drie inbeslagnames gebeurt in België

SPS

Bij een grootschalig Europees onderzoek naar illegale aankopen via het internet, vond meer dan een derde van alle inbeslagnames plaats in België. Dat meldt weekblad Knack op zijn website.

De Europese operatie Postbox vond voor het eerst plaats van 27 maart tot 10 april eerder dit jaar. Douanediensten uit 25 Europese landen werkten eraan mee.



"Tijdens Postbox hebben de gebundelde douanediensten geprobeerd om in luchthavens zo veel mogelijk illegale internetaankopen te onderscheppen die per post of via koerier zijn verzonden", zegt Francis Adyns van de federale overheidsdienst Financiën. "We hebben honden en scanapparatuur ingezet en ook fysieke controles uitgevoerd. Wat blijkt? Van de 3.093 inbeslagnames voor heel Europa vonden er 1.096 in België plaats."



Volgens Adyns is het evenwel moeilijk om conclusies te trekken. "Zo kun je moeilijk spreken van België als draaischijf, want de bestemming van de bestellingen was niet noodzakelijk België. De operatie gaf ons wel een zicht op de oorsprong van de verschillende types drugs en namaak."



Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon pleit voor een horizontale aanpak van het fenomeen, waarbij politie, douane en andere overheidsdiensten gericht samenwerken.