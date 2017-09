Geen enkelband voor hacker die gratis vliegtickets bemachtigde

EB

Mechelen De 23-jarige Mechelaar die begin deze week werd aangehouden op verdenking van het hacken van websites van luchtvaartmaatschappijen, blijft in de cel. De raadkamer in Mechelen wilde de man vandaag onder elektronisch toezicht plaatsen, maar daartegen ging het parket in beroep. Binnen twee weken wordt de zaak opnieuw behandeld. De man wordt beschuldigd van informaticafraude en externe hacking, hij riskeert een celstraf van maximaal 5 jaar en 100.000 euro.

De man zou de websites van onder meer Brussels Airlines en American Airlines hebben gehackt met als doel gratis vliegtickets voor zichzelf te bemachtigen. Of hij deze tickets ook effectief gebruikt heeft en over hoeveel gratis reisjes het zou gaan, is niet geweten. De man is echter niet aan zijn proefstuk toe: als minderjarige hackte hij de website van bioscoopcomplex Utopolis (nu UGC) voor gratis filmtickets, en eind deze maand verschijnt hij voor hackingpraktijken voor de correctionele rechtbank in Mechelen, in een dossier waarin Lufthansa zich burgerlijke partij stelde.



Doordat het parket in beroep ging, blijft de man minstens nog twee weken in de cel. Dan zal de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen zich opnieuw over de zaak moeten buigen.