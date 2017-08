Hackers maken moordlustige wapens van onschuldige familierobots

SVG

Technologie Nieuwe onderzoeken hebben aangetoond dat mensen beter twee keer nadenken voordat ze een schijnbaar onschuldige robot in huis nemen. De robots kunnen immers door hackers omgevormd worden tot wapens of gebruikt worden voor spionage.

Mensachtige robots, zoals de Zora Bots of de Pepper Robots, worden meer en meer ingezet in het dagelijks leven. Ook in België kan je ze tegenkomen: de ziekenhuizen van Oostende en Luik maken gebruik van de robots bij het onthaal van patiënten en bezoekers.



Veiligheidsonderzoekers zijn er nu in geslaagd om de robots van drie van de populairste merken ter wereld te hacken. Vervolgens konden ze de robots gebruiken om hun eigenaars te bespieden door de ingebouwde camera te activeren en te besturen. Daarnaast sloegen ze er ook in om de robots over te nemen en als wapens in te zetten om de eigenaars mee aan te vallen. Lees ook Experts waarschuwen voor killer robots

Facebook legt experiment rond artificiële intelligentie stil nadat robots eigen geheime taal ontwikkelen

Geen speelgoed De ethische hackers van IOActive namen robots van Softbank, UBTech en Universal over. Daarmee konden ze eenvoudigweg via video- en audiomateriaal persoonlijke informatie van de gebruikers verzamelen.



"We vrezen dat mensen de robots gaan blijven beschouwen als onschuldig speelgoed, zonder de potentiële gevaren in te zien waarmee hun geliefden bespied of zelfs aangevallen zouden kunnen worden", aldus Lucas Apa, veiligheidsconsultant bij IOActive. "Robots zijn dan ook geen speelgoed. Het zijn capabele computers met armen, benen of wielen die op termijn alleen maar groter, sterker en sneller zullen worden."



Apa wil consumenten waarschuwen voor de gevaren van de robots met ingebouwde camera en microfoon, waarmee hackers onder andere foto's en video's van kinderen zouden kunnen verzamelen en verspreiden.