Belgische bedrijven niet gewapend tegen cyberaanval

Freek Evers

22/08/17 - 11u39 Bron: De Morgen

42 procent van 70 ondervraagde bedrijven in België heeft de voorbije twee jaar te maken gekregen met ernstige cyberaanvallen. © Thinkstock.

Belgische bedrijven zijn niet zo goed voorbereid om cyberaanvallen het hoofd te bieden. Dat blijkt uit een wereldwijde enquête, die het adviesbureau KPMG samen met HarveyNash publiceerde.

Je zal maar CIO, of Chief Information Officer, zijn in 2017. Er komen steeds meer ICT-toepassingen bij, die allemaal bestand moeten zijn tegen hackings en cyberaanvallen. "In veel gevallen is de opbouw van het IT-landschap te vergelijken met de Vlaamse manier van bouwen: kotje per kotje", zegt Paul Olieman van KPMG. "Dat maakt het niet makkelijker om zulke systemen te beveiligen. De afgelopen twee jaar hebben 42% van de ondervraagde bedrijven in België te maken gekregen met ernstige cyberaanvallen."