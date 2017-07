Hacker steelt gevoelige gegevens van half miljoen Belgische patiënten

EB

Een hacker is erin geslaagd om de gegevens van een half miljoen Belgische patiënten te bemachtigen. Het gaat om hun paswoorden, e-mailadressen en telefoonnummers. Er zijn geen medische dossiers gelekt, maar wel de reden waarom ze bijvoorbeeld bij de dokter gingen. De hacker vond een lek in de software die artsen gebruiken om afspraken te regelen via hun website. Dat is VTM Nieuws te weten gekomen.