Al meer dan 2 miljoen keer bekeken in één week: scammers komen bij programmeur terecht, die hen subliem terugpest

Door: ADN

29/06/17 - 12u11

© Project Mayhem.

video Wat moeten ze toch spijt hebben, het stelletje scammers van een Indisch callcenter dat zich voordoet als medewerkers van de Amerikaanse belastingdienst. Ze kwamen onlangs toevallig terecht bij een computerprogrammeur gespecialiseerd in 'scam prevention'. En dat zullen ze zich nog lang beklagen. De programmeur besloot immers de oplichters stevig terug te pakken. En hoe! De video van zijn sublieme wraak is inmiddels al meer dan 2 miljoen keer bekeken.

De programmeur, die een anti-oplichtingsoperatie leidt met de naam 'Project Mayhem', had onlangs een opvallende voicemail van de IRS, de Amerikaanse belastingdienst. Of toch van criminelen die doen alsof ze medewerkers zijn van de dienst en geld proberen af te troggelen.



Toen hij zijn voicemail beluisterde en te horen kreeg dat hij (al dan niet bewust) belastingfraude had gepleegd en zo snel mogelijk van zich moest laten horen, ging er al een belletje rinkelen. Toen hij het nummer terugbelde en de boodschap kreeg dat hij "dringend een grote boete moest betalen" - om heel onduidelijke redenen - wist hij het wel heel zeker. Oplichters.



En dan ging hij ervoor... Nog even die scammers doodleuk laten praten - en zelfs nog wat valse hoop geven door heel even te faken dat hij in hun val trapt - om hen dan op sublieme wijze terug te pesten.