Europa zint op sancties na cyberaanval

19/06/17

Kwaadwillende aanvallen op computernetwerken in de Europese Unie moeten hard worden aangepakt. De EU-landen willen economische sancties treffen als dat nodig is. Staten mogen niet doelbewust toestaan dat hun grondgebied wordt gebruikt voor illegale ICT-operaties, staat in een verklaring die de 28 buitenlandministers vandaag in Luxemburg goedkeurden.