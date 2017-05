Nieuwe politie-unit laat 174 websites offline halen

EB

18/05/17 - 22u15 Bron: Belga

© anp.

De Internet Referral Unit, een nieuwe eenheid bij de federale politie die online zoekt naar radicale boodschappen, heeft in haar eerste jaar al 174 websites kunnen sluiten. In totaal stelde de dienst 929 inbreuken vast, waaronder 602 rond terrorisme, zo zei minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in de Kamer na een voorzet van partijgenoot Koen Metsu.