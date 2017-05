"300.000 computers in 150 landen besmet met WannaCry"

Bewerkt door: mvdb

15/05/17 - 22u51 Bron: ANP

Adviseur Tom Bossert kruist Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer. © ap.

Ongeveer 300.000 computers in 150 landen zijn besmet geraakt met de gijzelsoftware WannaCry. Dat heeft Tom Bossert, adviseur van president Donald Trump op het gebied van Binnenlandse Veiligheid, verklaard op een persconferentie in het Witte Huis.

Slachtoffers van de wereldwijde cyberaanval kregen hun gegevens voor zover bekend niet terug na te hebben betaald. Daar zijn in elk geval geen gevallen van bekend, maakte Bossert bekend.



Het lijkt erop dat slachtoffers niet massaal geld hebben overgemaakt naar de daders. Volgens de adviseur is minder dan 70.000 dollar (bijna 64.000 euro) aan 'losgeld' betaald door mensen die weer toegang wilden tot vergrendelde gegevens. Het zou nog volstrekt onduidelijk zijn wie achter de aanval zitten.



Bossert zei eerder dat niet wordt uitgesloten dat een buitenlandse mogendheid achter de cyberaanval zit. Hij voegde daaraan toe dat het waarschijnlijk is dat criminelen verantwoordelijk zijn, omdat losgeld wordt geëist.