Radiomannen halen virusgrap uit met collega die computer niet afsluit

16/05/17 - 01u53 Bron: Radio 1

© Facebook.

video Het virus 'WannaCry' dat afgelopen week de hele wereld deed opschrikken en in sommige landen tot serieuze problemen leidde, is bepaald geen lachertje. Toch wisten de mannen van Radio 1 een grap uit te halen met een collega die ze per ongeluk 'besmetten' met het virus.

Toen collega Jan nietsvermoedend ging lunchen, zetten zijn bureaumaatjes, geholpen door iemand van de IT, snel zogenaamd het virus op de computer van hun collega. Toen Jan terugkwam zag hij het inmiddels bekende rode scherm - en schrok hij natuurlijk. "Is dit een grap of om te huilen", vroeg hij zich hardop af.



Lichtelijk in paniek

Direct kwamen andere collega's kijken, terwijl Jan onbeholpen bleef zeggen dat hij "alleen maar was gaan eten" en "geen enkele mail geopend had"... "Ja, maar ge moogt dat niet doen hè, gaan eten", klonk het meteen pesterig. Inmiddels lijkt het alsof Jan al sterke vermoedens heeft dat hij in het ootje wordt genomen, maar toch belt hij voor de zekerheid maar even "lichtelijk in paniek" naar de IT-service.



Die komen het 'probleem' oplossen, maar willen niet te dichtbij komen "want ik heb gehoord dat gij een virus hebt..." En dan valt het kwartje echt voor Jan: "Jij bent de schurk die het gedaan heeft?", vraagt hij glimlachend. "Ja!"



Moraal van het verhaal: "als je geen virus wil, sluit je computer dan af!"