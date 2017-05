30.000 instellingen in China getroffen door cyberaanval

Bewerkt door: ADN

De wereldwijde cyberaanval met ransomware heeft ook Azië getroffen. Met zijn 731 miljoen internauten bleef vooral China niet gespaard: ongeveer 30.000 instellingen raakten er het voorbije weekend "besmet", zegt Qihoo 360, een referentie op het vlak van cyberveiligheid in het land. De slachtoffers zijn regeringsinstellingen, universiteiten en ziekenhuizen, maar ook betaalterminals en tankstations.

Er is weinig bekend over de impact van de cyberaanval in China. De Chinese autoriteiten zijn zeer discreet over de situatie.



Volgens Qihoo 360 verspreidde de WannaCry-ransomware zich vooral snel in de hogeronderwijsinstellingen. Meer dan 4.000 universiteiten en onderzoekscentra werden getroffen. Studenten kregen tijdens het weekend de raad hun internetverbinding te onderbreken, alvorens hun pc's aan te zetten.



Meer dan 20.000 tankstations van de Chinese oliegigant PetroChina gingen zaterdag gedurende twaalf uur offline. Klanten konden alleen cash betalen. Zowat 80 procent van het netwerk van PetroChina zou zondagavond wel weer verbonden geweest zijn.



In Japan meldde het technologieconcern Hitachi vandaag problemen met het verzenden en ontvangen van e-mails en het openen van bijlages. De productie ondervindt wel geen last van de cyberaanval, aldus een woordvoerder van de groep.