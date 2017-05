Parkeerbedrijf Q-Park getroffen door cyberaanval: mensen rijden gratis naar buiten

KVDS

15/05/17 - 09u50 Bron: Radio 1, Belga

© anp.

Er zijn problemen met de betaalautomaten in de parking van Q-Park onder het Zuidstation in Brussel. Dat meldt Radio 1. Je kan er gratis naar buiten rijden. Dat zou te maken hebben met de cyberaanval die wereldwijd toesloeg.

Er waren zaterdag ook al problemen bij Q-Park. Toen kon je aan de betaalautomaten van verscheidene parkeergarages niet met je bankkaart betalen. Om geen risico's te nemen werd het hele systeem platgelegd. Intussen zijn de problemen in de garages verholpen en ook in Brussel zou er deze ochtend nog een oplossing moeten zijn.

Ook in Nederland waren er afgelopen weekend problemen met het WannaCryvirus bij Q-Park. Volgens directeur Mark van Haasteren waren er gisterenmiddag nog storingen bij geldautomaten in elf van de 262 parkeergarages van het bedrijf in Nederland. "We zijn hard aan het werk om de problemen op te lossen, maar het kost veel tijd om de computers schoon te maken en de software te vervangen", klonk het.