Bedrijven verzekeren zich tegen hackers

Steeds meer Belgische bedrijven verzekeren zich tegen cybermisdaad. Verzekeraars zijn dit jaar al tientallen keren tussengekomen om schade door hackers te vergoeden.

"Vorig jaar is het aantal verzekeringen tegen cybercrime verviervoudigd. Die trend heeft zich ook doorgezet in de eerste maanden van 2017", zegt cyberspecialist Gerrit Mets van verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits. "Enkele jaren geleden waren de verzekeringnemers nog vooral bedrijven die gevoelige databestanden beheren - zoals banken. Maar nu zien ook grote en kleine productiebedrijven de noodzaak van een verzekering in."



Ransomware

Vanbreda heeft dit jaar alleen al enkele tientallen schadegevallen binnengekregen, waarbij de uitgekeerde bedragen varieerden van vijf- tot vijftigduizend euro. Driekwart van al die dossiers hadden te maken met de zogenaamde 'ransomware'. Daarbij blokkeren hackers de bestanden op een computer en geven ze die pas weer vrij wanneer er losgeld is betaald. Het was een dergelijke aanval die vrijdag wereldwijd ingezet is en waarbij er volgens Europol al minstens 200.000 getroffenen zijn in 150 landen. De Amerikaanse president Trump riep daarover zelfs een spoedberaad bijeen. In ons land lijkt de schade voorlopig mee te vallen. "Maar dat kan nog veranderen", zegt Mees. "Bij heel wat bedrijven was het weekend immers al begonnen toen de omvang van de aanval duidelijk werd."



De federale regering gaat een callcenter in het leven roepen, waar slachtoffers van cybercriminaliteit 24 op 24 terechtkunnen om bijstand te krijgen.



