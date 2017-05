Regering richt callcenter tegen cybercriminaliteit op: "Hier gaan we veel middelen in investeren"

SVM

13/05/17 - 21u01 Bron: Belga

© photo news.

De regering gaat een callcenter oprichten tegen cybercriminaliteit dat dag en nacht bereikbaar is voor iedereen. Daarnaast komt er een digitaal hulpmiddel voor overheidsdiensten met het oog op risico-analyses van cyberaanvallen. Dat zei Alexander De Croo (Open Vld), minister van Digitale Agenda, voor de camera's van VTM NIEUWS.

"De vooral economische impact van cyberterrorisme is vele malen groter dan de impact van fysiek terrorisme. Het is iets wat we zeer ernstig nemen en waar we heel wat middelen in gaan investeren", zegt De Croo.



Dat zal moeten uitmonden in onder meer een callcenter waar slachtoffers van cybercriminaliteit dag en nacht terechtkunnen. "Het belangrijkste is dat men cybercriminaliteit niet verstopt, maar dat men er net melding van maakt", gaat de vicepremier verder. "Dan kan men optreden en vermijden dat het fenomeen zich nog verder verspreidt."



Daarnaast komt er ook een 'cybertool' voor overheidsdiensten waarmee ze cybergevaar gaan kunnen inschatten. "Er zal bijzondere aandacht gaan naar de elektriciteits- en telecomnetwerken", aldus nog De Croo.



Cyberveiligheid is een van de vele agendapunten die morgen ter sprake zullen komen tijdens de ministerraad over veiligheid en justitie in Hertoginnendal.