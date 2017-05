Deze Vlaming betaalde 300 dollar aan cybercriminelen

Bewerkt door: Elisa Schanzer

13/05/17 - 16u31 VTM NIEUWS, Belga, Microsoft

© screenshot VTM Nieuws.

video De wereldwijde cyberaanval besmette in ons land ook computers. Zo zegt een getroffen Vlaming het losgeld te hebben betaald om terug aan zijn bestanden te kunnen kunnen. Dat meldt VTM NIEUWS.

Zaakvoerder van twee electrozaken Bart Smets vertelt aan VTM NIEUWS dat telkens acht tot tien computers in zijn winkels niet meer werkten. "Op de server zien we enkel nog een aftelklok staan. Voor maandag moeten we via bitcoins 300 dollar betalen", klinkt het. Smets betaalde het gevraagde bedrag en zijn bestanden worden nu opnieuw vrijgegeven.



Cyberaanval

Sinds gisteren worden Windowscomputers wereldwijd aangevallen door de ransomware WannaCry. Dit virus blokkeert computersystemen en vraagt om losgeld voordat slachtoffers terug aan de bestanden geraken. Zeker 74 landen wereldwijd zijn getroffen door de aanval. Onder andere Britse ziekenhuizen, de Russische overheid en productiecentra van Frans autobouwer Renault zijn getroffen. Ondertussen is de verspreiding van het virus gestopt, maar besmette computers blijven geblokkeerd.



Microsoft heeft patches beschikbaar gesteld zodat Windows-gebruikers hun computer kunnen updaten en zichzelf kunnen beschermen tegen soortgelijke aanvallen.