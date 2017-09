Dankzij de recepten van groene chef Madame ZsaZsa word je zelf ook een groentelover

Aangeboden door Lidl

6/09/17 - 12u00

NINA & LIDL Altijd honger maar niet altijd inspiratie? Foodie Files to the rescue. Elke maand deelt een bekende food blogger zijn keukengeheimen en elke week krijg je een nieuwe, inspirerende receptvideo. Deze maand wijst blogster Kim Leysen alias Madame ZsaZsa ons de weg door de moestuin, want wat is er zaliger dan koken met kraakverse groenten? Met vier verrukkelijke gerechten - van Toscaanse groentesoep tot aardappelsalade met verse kruiden - leert ze ons dat die natuurlijke vitaminebommen de sterren van elke gezonde maaltijd moeten zijn.