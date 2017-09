Vitamine o'clock met deze gezonde Toscaanse groentesoep

Aangeboden door Lidl

8/09/17 - 12u00

NINA & LIDL Soms voel je gewoon dat je lijf nood heeft aan een stevige portie vitamines, en dan is een dampende kom groentesoep áltijd een goed idee. Zeker wanneer die kom veggie goodness je ook nog eens in zuiderse sferen brengt én gepimpt wordt met heerlijke sneden knoflookbrood, die je met onze lifehack in een wip tevoorschijn tovert.Smaak- én vitaminebommetje, hoera!

Krijg je niet genoeg van een lekkere soep vol vitamines?

Probeer dan deze vitaminebom van Elisa Kookt!: soep van rode biet én zalm!