Met maar drie ingrediënten op je boodschappenlijstje tover je deze cheesy Italiaanse schotel tevoorschijn

25/08/17 - 12u00

NINA & LIDL Een minimum aan moeite voor een maximum aan genot, zo hebben wij onze recepten graag. Dit gerecht is wat dat betreft een schot in de roos: je hoeft maar drie ingrediënten bijeen te shoppen, de rest heb je gegarandeerd in je kast liggen. Aubergine, tomaat en parmezaan zijn trouwens een match made in heaven, dus dat wordt smullen!

Wil je graag ook andere Zuiderse sferen opzoeken?

