Senaatsverkiezingen in Frankrijk: Kan Macron rechtse meerderheid doorbreken?

Niet alleen in Duitsland, maar ook in Frankrijk zijn er vandaag verkiezingen. Al zijn het deze keer enkel de kiesmannen die naar de stembus trekken voor de Franse Senaatsverkiezingen. Het lijkt erop dat de verkiezing voor president Emmanuel Macron een zware beproeving wordt en de rechtse meerderheid in het Franse Hogerhuis nog zal versterken.

De verkiezingen zijn de laatste etappe van de Franse verkiezingsmarathon van 2017, die geleid heeft tot een politieke omwenteling in het land met een president die niet tot een van de traditionele partijen behoort. Terwijl de populariteit van president Macron er in drie maanden tijd erg op is achteruitgegaan, hoopt zijn partij - die vandaag 29 senatoren heeft - vooral haar aanwezigheid in de Senaat te consolideren.



Indirect

De Franse Senaat wordt indirect gekozen: enkel de 76.359 kiesmannen (parlementsleden, burgemeesters, lokale verkozenen,...) brengen hun stem uit. Dat kan een probleem vormen voor Macron, wiens beweging En Marche! voornamelijk gebaseerd is op een quasi directe relatie tussen Macron en de Fransen. Bovendien heeft de Franse regering de afgelopen weken enkele beslissingen genomen die slecht ontvangen werden door de lokale besturen, zoals het schrappen van 300 miljoen euro aan dotaties voor de lokale overheden, het invoeren van een vrijstelling op de woonbelasting voor de meeste huishoudens en de daling van het aantal gesubsidieerde jobs.



Verhouding links-rechts moeilijk te doorbreken

Het lijkt het er dan ook op dat het voor de partij van de president moeilijk wordt om ook in de Senaat de traditionele verhouding van links en rechts te doorbreken. Volgens experts zal de Senaat - die sinds 2014 gedomineerd wordt door rechts - na de verkiezingen ook rechts blijven.



Een minderheid in de Senaat zou Macrons beleid niet blokkeren. Zo heeft het Hogerhuis in Frankrijk de mogelijkheid om de goedkeuring van wetsvoorstellen te vertragen, maar het laatste woord ligt steeds bij het parlement. Om de grondwet te hervormen is groen licht van de Senaat wel essentieel.