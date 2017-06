Wordt 24-jarige jongste parlementslid in Frankrijk?

Door: redactie

De Fransen trekken morgen naar de stembus voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Het staat vast dat die tot een absolute meerderheid zal leiden van de nieuwe partij van president Emmanuel Macron. Heel wat nieuwe gezichten zullen dus opduiken in het parlement, en daarbij ook jonge gezichten.



Typhanie Degois is de jongste kandidaat voor de partij van president Macron, ze is amper 24 en is goed op weg om een zetel in het parlement te halen. "Het is een vernieuwing, het is waar dat ik 24 jaar ben, maar dat is alles, niets meer. Ik ben een kandidaat als de anderen", zegt Degois.