Een Olympisch kampioene, een blogster en een milieuactivist: de nieuwe regering van Macron

Bewerkt door: IVI

17/05/17 - 15u59 Bron: Belga, France 24

Emmanuel Macron is sinds zondag officieel de nieuwe president van Frankrijk. © afp.

Emmanuel Macron heeft de namen bekendgemaakt van de leden van zijn nieuwe regering. Macron heeft gekozen voor mensen uit verschillende politieke partijen. In de regering zullen evenveel mannen als vrouwen zetelen.

Twee dagen geleden maakte de nieuwe Franse president al bekend dat Edouard Philippe van Les Républicains de eerste minister van Frankrijk zal worden. Nu komt Macron af met de namen van zijn regering.



De rol van minister van Binnenlandse Zaken gaat naar de socialist Gérard Collomb, de burgemeester van Lyon. Jean-Yves Le Drian, ook een PS'er en tevens de uittredende minister van Defensie, wordt minister voor Europa en Buitenlandse Zaken. Beide mannen zijn tevens ook de oudsten binnen de regering, ze worden volgende maand 70 jaar. Bruno Le Maire van Les Républicains wordt minister van Economie. Een knipoog naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel, volgens sommigen, want Le Maire spreekt vloeiend Duits en heeft veel contacten in Berlijn.



De stoel van minister van Defensie zal bezet worden door Sylvie Goulard, zij zetelde tot nu in het Europees Parlement in de liberale fractie van Guy Verhofstadt. François Bayrou, partijvoorzitter van de partij Mouvement démocrate, wordt minister van Justitie. In 2012 heeft Bayrou meegedaan aan de presidentsverkiezingen. De 34-jarige Gérald Darmanin van Les Républicains mag zich minister van Begroting noemen.



Olympisch kampioene en blogster

Nicolas Hulot hoort thuis in het rijtje van opvallende namen. Hulot is in Frankrijk een bekende journalist, tv-presentator en milieuactivist. Hij zal in de regering zetelen als minister van Ecologie. Laura Flessel, de nieuwe minister van Sport, is vijf keer Olympisch kampioen geworden in het schermen. Ze droeg de Franse vlag tijdens de Olympische Spelen in 2012.



De nieuwe minister van Cultuur is Françoise Nyssen. Nyssen staat aan het hoofd van de uitgeverij Actes Sud. De staatssecretaris voor Gelijke Kansen is Marlène Schiappa. Schiappa is een 34-jarige blogster en schrijfster. Ze heeft de blog Maman travaille opgericht. De blog is ondertussen uitgegroeid tot een organisatie die zich bezighoudt met de balans tussen werk en thuis en gelijkheid tussen moeders en vaders promoot.



In de regering zetelen 18 ministers en vier staatssecretarissen. Er zijn evenveel mannen als vrouwen gekozen.