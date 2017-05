'Zwangere' Brigitte Macron: Charlie Hebdo cartoon zorgt voor controverse

IVI

11/05/17 - 12u08 Bron: The Independent

Charlie Hebdo zorgt opnieuw voor controverse met haar voorblad © Facebook/Charlie Hebdo.

Het Franse satirische blad Charlie Hebdo heeft opnieuw een controversiële cartoon op haar voorpagina gezet. De cartoon is er deze keer een van de nieuwe president Emmanuel Macron en zijn vrouw, die er zwanger op afgebeeld staat.

Op sociale media is er al druk over getweet. De voorpagina van Charlie Hebdo zorgt opnieuw voor verontwaardiging bij heel wat mensen. Seksistisch, vinden velen. Want de cartoon en de bijhorende zin 'Hij zal wonderen verrichten' verwijst nog meer eens naar de leeftijd van mevrouw Macron, klinkt het.



Over het leeftijdsverschil tussen het koppel (zij is 64, hij 39) is al heel wat inkt gevloeid. In een interview met Le Parisien benoemde Macron de geruchten dat hij niet van zijn oudere vrouw kan houden als 'vrouwenhaat'. "Was ik twintig jaar ouder geweest dan mijn vrouw, zou niemand ook maar een seconde gedacht hebben dat ik haar intieme partner niet kan zijn", zei Macron. Brigitte en Emmanuel Macron hebben samen geen kinderen. Zij heeft er wel drie uit haar vorig huwelijk.



De cartoon, getekend door Riss, wordt door anderen dan weer geprezen. Zij zien de tekening helemaal niet als een aanval op de nieuwe president en zijn Première Dame. Charlie Hebdo staat ervoor gekend om af en toe wat controverse te veroorzaken met de cartoons die het blad publiceert.