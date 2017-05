Manuel Valls niet welkom bij partij van Macron

IVI

10/05/17 - 10u01 Bron: Belga, Le Monde

Emmanuel Macron en Manuel Valls © reuters.

De Franse ex-premier kondigde gisteren op de radio aan dat hij zich wil aansluiten bij de partij van de nieuwe president Emmanuel Macron. Maar nu blijkt dat dat toch niet voor meteen zal zijn, want Valls zou "niet voldoen aan de criteria".

De socialistische Manuel Valls zal dus bij de komende parlementsverkiezingen niet op de lijst staan van La République en marche. "Hij voldoet op dit moment niet aan de voorwaarden om toe te treden", luidt het bij de partij. Bovendien bevestigt Jean-Paul Delovoye, de man die de verzoeken behandelt, dat de partij al een kandidaat heeft aangeduid voor het departement Essonne, waar Valls op de lijst zou staan. Deadline Benjamin Griveaux, woordvoerder van Emmanuel Macron, verduidelijkt dat Valls, net als iedereen, zich officieel moet kandidaat stellen. "Hij heeft nog 24 uur om zijn kandidatuur in te dienen. Zo niet, zal zijn verzoek niet worden bekeken door de partij", aldus Griveaux. Hij voegt er nog aan toe dat de ex-premier niet zal voorgetrokken worden op andere kandidaten. Morgen zal worden bekendgemaakt wie op de lijst staat voor de parlementsverkiezingen.

Nieuwe mensen

Jean-Paul Delovoye zegt ook dat het niet de bedoeling is dat La République en marche politici opvangt van andere partijen. "We willen geen recyclage van politici die uit hun partij zijn vertrokken", zegt Delovoye. Ook Emmanuel Macron benadrukte eerder al dat hij in zijn partij vooral nieuwe mensen wil.