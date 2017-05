Het succesrecept Macron

ERWIN VERHOEVEN

9/05/17 - 05u00

© REUTERS.

Negen maanden. Een zwangerschap. Dat ligt er tussen het ontslag van Emmanuel Macron uit de vierde regering van Hollande en zijn verkiezing, eergisteren tot president van Frankrijk. In die negen maanden zette Macron de hele Franse politieke wereld op zijn kop. Portret.

© RV.

31 augustus 2016. Een prachtige zomerdag. Het salon Michel Debré van het ministerie van Economie barst uit zijn voegen. Michel Sapin, PS-minister van Financiën en sinds jaar en dag héél close met president Hollande, wuift zijn ontslagnemende collega Emmanuel Macron uit. "Ik denk dat we nog veel over jou gaan horen spreken", laat Sapin noteren. Macron heeft een dag eerder aangekondigd zich voortaan volledig te wijden aan zijn beweging En Marche!. Voor iedereen is nu duidelijk wat de kopstukken van de PS lange tijd niet hebben willen zien. Macron zal kandidaat zijn voor het Elysée.



Hij die het langst ziende blind is gebleven, is vreemd genoeg president François Hollande. Zoals Caesar lange tijd overtuigd was dat Brutus hem niks zou doen. Blindheid die ontstaat door een combinatie van een soort vaderlijke gevoelens en herkenning van zijn jongere zelf. "Emmanuel Macron, c'est moi", laat Hollande zich op een zomeravond in juni 2015 ontvallen. Misschien. Maar dan toch met een ietsje meer. Durf. Lef. De guts om tegen de vermolmde PS te trappen. Iets wat Hollande nooit gekund en/of gewild heeft.



Hoe distantieerde Macron zich langzaam maar zeker van Hollande? Hoe kon het gebeuren dat de man van wie een paar jaar geleden nog niemand had gehoord, 'ineens' de nieuwe Franse president is? Lees het hele portret van Emmanuel Macron in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!