Partij van Macron zal voortaan 'La République en marche' heten

8/05/17 - 18u51 Bron: Belga, Le Monde, VRT Nieuws

Uittredend president François Hollande en de nieuwe Franse president Emmanuel Macron. Ze hebben vandaag een herdenkingsmoment bijgewoond aan de Arc de Triomph, om de 72ste verjaardag van de overwinning op de Duitsers te vieren. © photo news.

'En Marche!', de beweging van de nieuwe Franse president Emmanuel Macron, wordt omgedoopt tot 'La République en marche'. Dat meldt de Franse krant Le Monde. Macron zal niet langer voorzitter zijn.

De pas verkozen Franse president Emmanuel Macron legt zijn functie van partijleider neer, omdat hij voortaan alle Fransen vertegenwoordigt. Dat kondigde hij gisteravond, zondag, aan in een video op zijn YouTube-kanaal.



"Ik zal niet aan het hoofd blijven staan van En Marche!, omdat ik over enkele ogenblikken de president van alle Fransen word. Onze beweging zal de missie hebben om te evolueren om zo nog groter te worden, en de spil te blijven van veranderingen."



Macron richtte En Marche! in april vorig jaar op, en kondigde zeven maanden later aan kandidaat te zijn voor de presidentsverkiezingen. Nu Macron de verkiezingen heeft gewonnen, wordt de volgende uitdaging voor zijn partij een goede score te halen bij de parlementsverkiezingen in juni.



Macron riep zijn aanhangers zondagavond op om zich alvast te mobiliseren voor die verkiezingen. "Dit land hoopt op en verdient deze meerderheid van verandering", klonk het. De eerste ronde vindt plaats op 11 juni, de tweede op 18 juni.