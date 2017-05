Euro kan maar kort profiteren van Franse verkiezingsuitslag

KVDS

8/05/17 - 09u36 Bron: Belga

© reuters.

De euforie wegens de verkiezingswinst van de pro-Europese Emmanuel Macron bij de Franse presidentsverkiezingen was voor de Europese eenheidsmunt van korte duur. De euro ging even boven de 1,1 dollar, om daarna weer wat terug te zakken.

De koers van de euro klom zondagnacht naar 1,1023 dollar, en daalde daarna naar 1,0990 dollar. De winst van Macron was algemeen verwacht, dus het enthousiasme bij beleggers bleef binnen de perken.



Azië

In Azië gingen de beurzen ook hoger. In Tokio eindigde de Nikkei-index 2,31 procent hoger op 19.895,70 punten, de hoogste slotkoers sinds december 2015. De breder samengestelde Topix-index steeg 2,29 procent. Ook elders in Azië gingen de handen op elkaar voor Macron. Zowel in Hongkong, Zuid-Korea als Australië noteerden de beurzen met winsten.