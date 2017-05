Theresa May bespreekt brexit met Macron

Door: redactie

8/05/17 - 02u30 Bron: Belga

© reuters.

De Britse premier Theresa May heeft gisteren de brexit besproken met Emmanuel Macron, na zijn overwinning in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Dat meldt Downing Street.

"De eerste minister heeft vanavond gepraat met de verkozen president Macron om hem van harte te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning", aldus een woordvoerder.



Sterk partnerschap

"De leiders hebben het kort gehad over de brexit en de eerste minister herhaalde dat het Verenigd Koninkrijk een sterk partnerschap wil met een veilige en welvarende Europese Unie eens we die verlaten zullen hebben", klonk het verder.



Macron wordt één van de Europese hoofdrolspelers in de onderhandelingen met Groot-Brittannië over de brexit.