Euro stijgt ten opzichte van dollar op Aziatische beurs na winst Macron

Bewerkt door: Redactie

8/05/17 - 01u30 Bron: AFP, Reuters

Een Europese en Franse vlag in Parijs na de winst van Macron. © ap.

Bij het begin van de handelsdag op de Aziatische beurzen is de koers van de euro vandaag gestegen. Handelaren reageren positief op de winst van Emmanuel Macron in de Franse presidentsverkiezingen.

Investeerders waren bang voor onrust op de financiële markten bij een onverwachte verkiezingsuitslag, zoals het Brits referendum over brexit en de winst van de Amerikaanse president Donald Trump. In Frankrijk was de uitslag zoals de peilingen al voorzagen: een ruime winst voor de pro-Europese Macron ten koste van de nationalistische Marine Le Pen. Voor het eerst in zes maanden steeg de waarde van 1 euro naar 1,10 dollar. Een vorig hoogtepunt was na de Amerikaanse presidentsverkiezingen toen de dollar minder waard was.



Ook na de eerste ronde van de Franse verkiezingen steeg de euro wereldwijd in waarde. Investeerders zien in de uitslag steun voor de stabiliteit van de Europese munt. Le Pen was zeer kritisch over de Europese Unie en over de euro. In haar aanvankelijke plannen pleitte ze voor een gedeeltelijke terugkeer van de Franse munteenheid de frank. "De winst van Emmanuel Macron geeft de beurzen een welverdiende adempauze in de Europese politiek", aldus investeerder Bill Street tegen persbureau Reuters. De investeerders "beschouwen deze overwinning als positief met het zicht op de evaluatie van risico's en voor de eurozone", aldus Imre Speizer, analist bij Westpac NZ. "Ik denk dat de Europeanen gezegd hebben dat dit een welluidende 'neen' is tegen het populisme."